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14:29, 15 октября 2023Бывший СССР

Президент Азербайджана поднял государственный флаг в Ханкенди

Президент Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в Ханкенди (Степанакерт). Об этом стало известно информационному агентству «АзерТАдж».

Алиев также выступил на церемонии, однако текст его речи еще не был опубликован. До этого президент поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища в Тертерском районе и в городе Агдере (Мардакерт).

Ранее Алиев рассказал, что на территорию Нагорного Карабаха вернулись 2,3 тысячи жителей других регионов Азербайджана.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Днем позже власти Нагорного Карабаха капитулировали перед Азербайджаном, который решил провести в регионе военную операцию.

Подчеркивалось, что войска Карабаха будут расформированы и разоружены. Сторонам удалось достичь соглашения с учетом обращения представителей армянских жителей региона, которое поступило через российский миротворческий контингент.

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    Анна Щербакова
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