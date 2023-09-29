Алиев назвал число вернувшихся в Карабах жителей Азербайджана

Алиев: в Карабах вернулись 2,3 тысячи переселенцев из других регионов страны

На территорию Нагорного Карабаха вернулись 2,3 тысячи жителей других регионов Азербайджана. Такое число переселенцев назвал президент республики Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день в Карабах уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек», — сообщил президент.

Он также рассказал о формировании «своеобразной очереди» из желающих вернуться на родную землю из крупных азербайджанских городов.

Ранее Алиев посетил город Джебраил в Нагорном Карабахе. Политик проинспектировал строительные работы в первом жилом массиве, который начало возводить азербайджанское Госагентство жилищного строительства.