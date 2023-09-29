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14:49, 29 сентября 2023Бывший СССР

Алиев назвал число вернувшихся в Карабах жителей Азербайджана

Алиев: в Карабах вернулись 2,3 тысячи переселенцев из других регионов страны

Фото: Astrig Agopian / Getty Images

На территорию Нагорного Карабаха вернулись 2,3 тысячи жителей других регионов Азербайджана. Такое число переселенцев назвал президент республики Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день в Карабах уже возвращено 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу этого года их число составит 5500 человек», — сообщил президент.

Он также рассказал о формировании «своеобразной очереди» из желающих вернуться на родную землю из крупных азербайджанских городов.

Ранее Алиев посетил город Джебраил в Нагорном Карабахе. Политик проинспектировал строительные работы в первом жилом массиве, который начало возводить азербайджанское Госагентство жилищного строительства.

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