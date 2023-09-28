Президент Азербайджана посетил город в Карабахе

Президент Азербайджана проинспектировал строительство в Джебраиле в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город Джебраил в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в населенном пункте политик проинспектировал строительные работы в первом жилом массиве, который там начало возводить азербайджанское Госагентство жилищного строительства.

Ранее стало известно, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР. Населению региона было предложено изучить представленные Азербайджаном условия реинтеграции для принятия решения о возможности пребывания в Карабахе.