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12:00, 28 сентября 2023Бывший СССР

Президент Азербайджана посетил город в Карабахе

Президент Азербайджана проинспектировал строительство в Джебраиле в Карабахе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город Джебраил в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в населенном пункте политик проинспектировал строительные работы в первом жилом массиве, который там начало возводить азербайджанское Госагентство жилищного строительства.

Ранее стало известно, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР. Населению региона было предложено изучить представленные Азербайджаном условия реинтеграции для принятия решения о возможности пребывания в Карабахе.

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