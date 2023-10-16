Арабскую стюардессу уволили за поддержку ХАМАС в соцсетях

Israel National News: стюардессу El Al уволили за поддержку ХАМАС в соцсетях

Арабскую стюардессу израильской авиакомпании El Al уволили после того, как она опубликовала пост в поддержку ХАМАС на своей странице в соцсетях. Подробностями истории поделилось издание Israel National News.

По данным источника, бортпроводница написала: «Ситуация сложная, да помилует Бог шахидов». К посту было прикреплено видео, в котором она призвала израильских арабов быть осторожными ввиду сложившейся ситуации.

В закрытой группе для сотрудников авиакомпании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в ответ на это разместили сообщение о том, что в такое сложное время поддерживать террористов нельзя. Кроме того, представители El Al Airlines заявили, что сотрудницу уволили из-за неуместных заявлений.

Ранее россиянин, проживающий в Израиле и посещавший фестиваль под открытым небом Tribe of Nova, рассказал, как ему удалось спастись от боевиков ХАМАС и избежать расстрела. По его словам, многие гости фестиваля совершили страшную ошибку — начали собирать палатки, из-за чего не успели уехать.