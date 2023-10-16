Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 16 октября 2023Бывший СССР

Российский солдат подорвался с бойцом «Азова»

РВ: российский боец подорвался с бойцом «Азова» при штурме
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

Российский солдат подорвался с бойцом 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (бывший «Азов», запрещенная в России террористическая организация) при штурме украинцем блиндажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, украинские военные потребовали от россиянина выйти из окопа и сдаться. Однако когда один из бойцов ВСУ спустился внутрь, российский солдат подорвался вместе с украинцем.

Ранее 16 октября президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз. По его мнению, для начала диалога Москвы и Киева нужно, чтобы на Украине отменили запрет на диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении: они в восемь раз больше российских

    Россия объявила в розыск уехавшего на Украину адвоката

    Муж и жена попали в колонию за обман десяти российских пенсионеров

    Российский ведущий раскрыл главные сложности участия в популярном шоу на ТНТ

    Беременная Кортни Кардашьян показала фото топлес

    Тихий штурм квартиры с детьми спецназом показали на видео

    Разработчик электроники Fujitsu ликвидирует российское подразделение

    В Израиле объявили эвакуацию жителей на границе с Ливаном

    Тимати сделал своей девушке на день рождения подарок за 50 миллионов рублей

    В летевший в Турцию самолет со 178 пассажирами на борту ударила молния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости