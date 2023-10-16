Российский солдат подорвался с бойцом «Азова»

РВ: российский боец подорвался с бойцом «Азова» при штурме

Российский солдат подорвался с бойцом 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (бывший «Азов», запрещенная в России террористическая организация) при штурме украинцем блиндажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, украинские военные потребовали от россиянина выйти из окопа и сдаться. Однако когда один из бойцов ВСУ спустился внутрь, российский солдат подорвался вместе с украинцем.

Ранее 16 октября президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз. По его мнению, для начала диалога Москвы и Киева нужно, чтобы на Украине отменили запрет на диалог с Россией.