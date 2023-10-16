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09:28, 16 октября 2023Мир

Байден рассказал о планах подавить Россию во время второго срока

CBS: президент США Джо Байден захотел подавить Россию во время второго срока

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский лидер Джо Байден в интервью CBS рассказал о планах на второй президентский срок, в частности, о желании подавить Россию.

«Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, [президента России Владимира] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет», — сказал он.

Кроме того, Байден заявил о намерении нормализовать отношения со странами Ближнего Востока. «У нас огромные возможности сделать мир лучше», — резюмировал хозяин Белого дома.

25 апреля американский президент официально объявил о решении принять участие в президентских выборах в 2024 году. Он подчеркнул, что его работа заключается в защите американской демократии.

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Глеб Бажуткин
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