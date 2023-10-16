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18:40, 16 октября 2023Из жизни

Медведь пробрался на заправку и украл упаковку мармеладных мишек

CBC News: в Канаде медведь украл с заправки упаковку мармеладных мишек

На канадском острове Ванкувер медведь проник на заправку и украл упаковку мармелада. Об этом сообщает CBC News.

Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как хищник пробирается в помещение, проходит мимо стеллажей с шоколадными батончиками, а затем хватает упаковку мармеладных мишек на глазах у владельца заправки. «Мистер Медведь потом отправился на парковку и съел их», — говорит мужчина, который в этот момент пил кофе за прилавком.

По словам владельца и его жены, хищник не проявлял никакой агрессии, однако его визит сильно удивил их. «Я подумала, что это очень здорово. Очевидно, что медведь сладкоежка», — пошутила женщина.

Ранее сообщалось, что на острове Итуруп, Сахалинская область, сняли на видео медведя, вскарабкавшегося по отвесной скале. На кадрах видно, как животное целеустремленно лезет на вершину каньона Белых скал.

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    Алиса Удовик
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