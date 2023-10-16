Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:37, 16 октября 2023Мир

Белый дом прокомментировал возможный визит Байдена в Израиль

Джон Кирби: Байден получил приглашение в Израиль, но пока не планирует визит

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль, но пока не планирует визит туда. Возможную поездку американского лидера прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поступило приглашение, но пока не время говорить о каких-то поездках», — заявил он.

Ранее Times of Israel сообщило, что Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности. В случае согласия президент США мог стать первым главой иностранного государства, который прибудет в Израиль после начала эскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

    Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

    Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

    В МИД России предупредили об угрозе наземной операции в секторе Газа

    Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

    Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

    Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

    Дизайнер Артемий Лебедев высказался об отношении к мату

    Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

    Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости