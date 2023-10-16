Белый дом прокомментировал возможный визит Байдена в Израиль

Джон Кирби: Байден получил приглашение в Израиль, но пока не планирует визит

Президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль, но пока не планирует визит туда. Возможную поездку американского лидера прокомментировал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поступило приглашение, но пока не время говорить о каких-то поездках», — заявил он.

Ранее Times of Israel сообщило, что Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности. В случае согласия президент США мог стать первым главой иностранного государства, который прибудет в Израиль после начала эскалации конфликта.