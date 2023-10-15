Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 15 октября 2023Мир

Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

Times of Israel: Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль в ближайшие дни
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни. Об этом пишет Times of Israel.

По данным издания, он пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности. Журналисты указали на то, что в случае согласия президент США может стать первым главой иностранного государства, который прибудет в Израиль после начала эскалации конфликта.

Ранее Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с палестинским радикальным движением ХАМАС.

11 октября президент США назвал нападение ХАМАС на Израиль актом абсолютного зла и подтвердил поддержку страны Соединенными Штатами.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о неспособности конфликта на Украине истощить Россию

    Раскрыты данные экзитпола на выборах в Польше

    Москвич в маске попытался украсть деньги из банкомата и попал на видео

    Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

    В Санкт-Петербурге умер известный художник и поэт Гавриил Лубнин

    В США осудили требования Зеленского о помощи Украине

    На Украине нашли способ привлечь внимание отвлекшегося на Израиль Запада

    На Украине заявили о неспособности выйти к Азовскому морю до конца года

    Украину предупредили о риске потерять Польшу как союзника

    Назван требующий срочного обращения к врачу симптом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости