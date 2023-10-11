Байден назвал убийство евреев актом абсолютного зла

Президент США Байден назвал нападение ХАМАС на Израиль актом абсолютного зла

Президент США Джо Байден назвал нападение ХАМАС на Израиль актом абсолютного зла и подтвердил поддержку страны Вашингтоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Бывают в этой жизни моменты, и я имею в виду буквально, когда на мир обрушивается чистое и беспримесное зло. Народ Израиля переживает такой момент в эти выходные. Это сделали кровавые руки террористической организации ХАМАС, целью существования которой является убийство евреев. Это был акт абсолютного зла», — сказал он.

Байден также напомнил, что в этом конфликте США поддерживают Израиль. «Позвольте развеять сомнения. США стоят за спиной Израиля. Мы позаботимся о том, чтобы еврейское демократическое государство Израиль могло защищать себя сегодня и завтра, как мы это делали всегда», — отметил он.

Ранее президент США раскрыл число погибших в Израиле американцев. По его словам, в результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли по меньшей мере 14 граждан США.