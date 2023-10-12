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00:33, 12 октября 2023Мир

Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»

Президент США Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом он заявил на встрече с представителями еврейских общественных организаций Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

«Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны», — подчеркнул американский лидер.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины или из Афганистана. Она призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений.

11 октября Байден назвал нападение ХАМАС на Израиль актом абсолютного зла и подтвердил поддержку страны Соединенными Штатами.

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    Марина Совина
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