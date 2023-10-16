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10:14, 16 октября 2023Ценности

Беременная Кортни Кардашьян показала фото топлес

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян показала фото топлес и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя беременная знаменитость приняла участие в съемке для журнала Vanity Fair Italia. На размещенном снимке бизнесвумен позирует перед камерой в колготках и очках, прикрывая руками обнаженную грудь.

Поклонники восхитились образом Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 785 тысяч лайков. «Самая естественная из всех сестер», «Ты выглядишь потрясающе», «Совершенная красота», «Икона», «Прекрасная», — высказывались они.

В июле Кортни Кардашьян снялась в откровенном наряде на отдыхе на Гавайях. Знаменитость предстала лежащей на песке в черном слитном купальнике с глубокими вырезами в области живота и груди. Поверх него она надела белую сетчатую футболку. Свой образ звезда дополнила шляпой из плотного материала, а также солнцезащитными очками.

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    Мария Винар
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