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10:43, 16 октября 2023Ценности

Бизнесмена Ефремова уличили в продаже фейковой обуви за сотни тысяч рублей

Владельца бутика NIKITA EFREMOV уличили в продаже фейков люксовой обуви
Никита Ефремов

Никита Ефремов. Кадр: NIKITA EFREMOV / YouTube

Владельца одноименной сети магазинов кроссовок Никиту Ефремова, который сотрудничает с Инстасамкой, Тимати, Бастой, Нурланом Сабуровым и другими звездами, уличили в продаже копий вещей люксовых брендов по завышенным ценам. Разоблачение на бизнесмена появилось на YouTube-канале AndrewMADEit.

Блогер решил приобрести в столичном магазине NIKITA EFREMOV кеды Nike Air Jordan 1 High OG Taxi из натуральной кожи за 45 тысяч рублей, однако во время примерки заподозрил, что продавец вынес ему со склада фейковую пару. По словам автора ролика, качество образца с витрины и на фото с сайта кардинально отличалось от предложенных ему к покупке кроссовок.

Я достаю и понимаю, что это вообще не кожа, а дешевый материал, который не продавливается. Белая часть плоская, как будто поцарапанная

AndrewMADEitблогер

Среди прочего AndrewMADEit заявил о хамстве со стороны консультантов бутика, которое подтверждают и другие посетители в многочисленных отзывах в сети. В заключение молодой человек обратил внимание зрителей на оверпрайс в магазине, где стоимость обуви может достигать сотен тысяч рублей, а также частых случаях брака после носки.

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Популярный стример и рэпер Данила Кашин, более известный как DK, после публикации упомянутого видео, которое набрало уже 1,4 миллиона просмотров, также рассказал о недобросовестном отношении Ефремова к клиентам. Музыкант купил у него кроссовки за 120 тысяч рублей, которые, по его мнению, оказались репликой. Кашин отнес их на экспертизу, которая должна подтвердить их неоригинальность.

У меня была мысль, что они как будто некачественные. Я посмотрел этот ролик, и мне, по ходу, паль продали. Я паль больше чем за сотку [100 тысяч] купил! Заказываю экспертизу кроссовок, они мне все покажут. (...) Люди, которые уже посмотрели, увидели кучу несоответствий, выглядят кроссовки как говно. Это обувь просто с AliExpress

Данила Кашинстример

В то же время сам Никита Ефремов пообещал вскоре выпустить официальное видеозаявление по поводу сложившейся ситуации. В комментарии «Антиглянцу» он при этом заявил, что в магазине NIKITA EFREMOV никогда не было и не будет поддельных товаров. «Информация в видео недостоверна, а приводимые аргументы — компиляция нескольких непроверенных отзывов с карт и личных ощущений "разоблачителя"», — считает предприниматель.

В марте 2022 года Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что приобрела в ЦУМе поддельную обувь люксового модного дома Prada. Инстасамка опубликовала коллаж, на котором показала оригинальные тапки из розового искусственного меха с логотипом бренда, а также реплику товара, которую ей продали в бутике.

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    Карина Черных
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