Блогерша раскрыла простой способ избавить обувь от запаха сырости

Блогерша Кэй Мари с никнеймом @kayemarie53 из графства Уэст-Йоркшир, Англия, раскрыла простой метод избавить обувь от запаха сырости. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Бредфорда рассказала, что ей приходилось часто сталкиваться дома с мокрыми футбольными бутсами возлюбленного. При этом обувь зачастую имела неприятный запах из-за скопившейся в изделиях влаги. Инфлюэсерша нашла способ справиться с проблемой, используя для этого пищевую соду.

Так, она продемонстрировала, как засыпает данный продукт в ботинок, распределяя его по всей длине стельки. Впоследствии, по словам британки, следует оставить кроссовки в подобном виде на ночь, а затем очистить от соды. «Это лучший лайфхак на свете, с помощью которого можно убрать любой запах», — заверила автор ролика.

Ранее женщина посоветовала избавлять одежду от неприятного запаха с помощью водки.