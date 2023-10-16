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07:31, 16 октября 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ избавить обувь от запаха сырости

Кадр: @KAYEMARIE53 / TikTok

Блогерша Кэй Мари с никнеймом @kayemarie53 из графства Уэст-Йоркшир, Англия, раскрыла простой метод избавить обувь от запаха сырости. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Бредфорда рассказала, что ей приходилось часто сталкиваться дома с мокрыми футбольными бутсами возлюбленного. При этом обувь зачастую имела неприятный запах из-за скопившейся в изделиях влаги. Инфлюэсерша нашла способ справиться с проблемой, используя для этого пищевую соду.

Так, она продемонстрировала, как засыпает данный продукт в ботинок, распределяя его по всей длине стельки. Впоследствии, по словам британки, следует оставить кроссовки в подобном виде на ночь, а затем очистить от соды. «Это лучший лайфхак на свете, с помощью которого можно убрать любой запах», — заверила автор ролика.

Ранее женщина посоветовала избавлять одежду от неприятного запаха с помощью водки.

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    Алина Гостева
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