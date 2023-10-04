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07:30, 4 октября 2023Ценности

Женщина нашла неожиданный способ избавить одежду от неприятного запаха

Кадр: @momhaxs

Женщина посоветовала избавлять одежду от неприятного запаха с помощью водки. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте с лайфхаками @momhaxs.

Героиня видео рассказала, что после того, как она стала матерью, ей постоянно приходится заниматься удалением загрязнений, в том числе обладающих запахом. При этом, по словам юзерши, она нашла неожиданный способ справиться с этой проблемой.

Пользовательница сети отметила, что несколько раз замечала в костюмерной у себя на работе бутылки с водкой. Изначально она заподозрила сотрудников в злоупотреблении алкоголем, но затем узнала, что с помощью данного напитка происходит дезинфекция одежды.

Впоследствии женщина также стала пользоваться водкой, опрыскивая ею предметы гардероба, обувь и мебель. «Водка быстро высыхает, дезинфицирует и устраняет неприятные запахи, не оставляя при этом своего», — отметила автор ролика.

В июне блогерша Линси Кромби раскрыла пять простых способов избавиться от неприятного запаха в обуви. В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала распылить сухой шампунь для волос. Также женщина предложила насыпать в туфли пищевую соду, которая, по ее словам, способна дезодорировать предмет гардероба.

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    Алина Гостева
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