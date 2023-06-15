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10:39, 15 июня 2023Ценности

Женщина раскрыла простые способы избавиться от неприятного запаха в обуви

Блогерша Линси Кромби посоветовала распылить сухой шампунь от неприятного запаха в обуви
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Кадр: @lynsey_queenofclean / Tiktok

Блогерша Линси Кромби раскрыла пять простых способов избавиться от неприятного запаха в обуви. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом lynsey_queenofclean, чей блог насчитывает более 91 тысячи подписчиков, посоветовала распылить сухой шампунь для волос. «Запах в обуви — рядовая проблема», — заявила она. Помимо этого, юзерша рассказала, что скрыть неприятный аромат можно с помощью чайного пакетика, если разместить его в ботинках. Кроме того, женщина предложила насыпать в туфли пищевой соды, которая, по ее словам, способна дезорировать предмет гардероба.

Еще одним действенным методом, как утверждает пользовательница сети, является добавление специального наполнителя для кошек. В заключение Кромби порекомендовала положить обувь в пакет и поместить ее на ночь в морозильную камеру.

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Ролик стал вирусным и набрал более 12 тысяч просмотров. Подписчики оценили советы женщины в комментариях под постом. «Я кладу детям чайные пакетики в боксерские перчатки после тренировок», «Спасибо за рекомендации, я попробую», «Мне нравятся ваши видео», — написали они.

Ранее в июне Британский ортопед Паул (фамилия неизвестна) назвал опасную для здоровья обувь. По словам врача, вьетнамки деформируют форму ногтей, и при ходьбе в них легко споткнуться и упасть. Вдобавок эксперт выделил туфли на шпильке, поскольку они увеличивают риск получения травмы.

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    Екатерина Ештокина
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