Врач назвал опасную для здоровья обувь

Британский ортопед Паул заявил, что вьетнамки деформируют форму ногтей на ногах

Британский ортопед Паул (фамилия неизвестна) назвал опасную для здоровья обувь. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

По словам врача, вьетнамки деформируют форму ногтей, и при ходьбе в них легко споткнуться и упасть. «Кроме того, они не обеспечивают ваши ноги никакой поддержкой», — заявил он.

Вдобавок эксперт выделил туфли на шпильке, поскольку они увеличивают риск получения травмы. Герой материала привел в пример свою коллегу, которая во время ходьбы в данной обуви сломала ногу.

В заключение медик обратил внимание на слипоны. Доктор объяснил, что подобная модель сдавливает пальцы ног и при этом быстро изнашивается. «Они очень мягкие, и из-за этого вы можете чувствовать себя в течение дня хорошо, но потом ваши ноги начнут быстро уставать», — уточнил он.

Ранее ортопед Грегори Альварес раскрыл ошибки при долгой ходьбе в обуви на каблуках. По наблюдениям врача, в настоящее время многие женщины пренебрегают комфортом и безопасностью, выбирая туфли на шпильке. В связи с этим он призвал выбирать обувь на толстой подошве и с мягкой стелькой, чтобы предотвратить скольжение пятки.