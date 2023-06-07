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14:15, 7 июня 2023Ценности

Врач назвал опасную для здоровья обувь

Британский ортопед Паул заявил, что вьетнамки деформируют форму ногтей на ногах

Фото: Femme Spirit / Unsplash

Британский ортопед Паул (фамилия неизвестна) назвал опасную для здоровья обувь. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

По словам врача, вьетнамки деформируют форму ногтей, и при ходьбе в них легко споткнуться и упасть. «Кроме того, они не обеспечивают ваши ноги никакой поддержкой», — заявил он.

Вдобавок эксперт выделил туфли на шпильке, поскольку они увеличивают риск получения травмы. Герой материала привел в пример свою коллегу, которая во время ходьбы в данной обуви сломала ногу.

В заключение медик обратил внимание на слипоны. Доктор объяснил, что подобная модель сдавливает пальцы ног и при этом быстро изнашивается. «Они очень мягкие, и из-за этого вы можете чувствовать себя в течение дня хорошо, но потом ваши ноги начнут быстро уставать», — уточнил он.

Ранее ортопед Грегори Альварес раскрыл ошибки при долгой ходьбе в обуви на каблуках. По наблюдениям врача, в настоящее время многие женщины пренебрегают комфортом и безопасностью, выбирая туфли на шпильке. В связи с этим он призвал выбирать обувь на толстой подошве и с мягкой стелькой, чтобы предотвратить скольжение пятки.

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    Мария Винар
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