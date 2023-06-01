Врач раскрыл ошибки женщин при долгой ходьбе на каблуках

Ортопед Грегори Альварес: долгая ходьба на каблуках вызывает болезненные волдыри

Ортопед Грегори Альварес раскрыл ошибки женщин при долгой ходьбе в обуви на каблуках. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По наблюдениям врача, в настоящее время многие женщины пренебрегают комфортом и безопасностью, выбирая туфли на шпильке. В связи с этим он призвал выбирать обувь на толстой подошве и с мягкой стелькой, чтобы предотвратить скольжение пятки.

Помимо прочего, специалист предостерег от ходьбы на очень высоких каблуках, поскольку они создают сильную нагрузку на ступни и ноги. «Если вы все же хотите быть высокой, подумайте об обуви с платформой на передней части стопы. Это вызывает меньшую деформацию стопы», — пояснил Альварес. Вдобавок он отметил, что туфли на высоком каблуке не подходят для ежедневной носки летом, поскольку они провоцируют появление болезненных волдырей.

Кроме того, собеседник издания посоветовал перед прогулкой делать растяжку. «Растяжка икр, лодыжек и ступней может помочь уменьшить дискомфорт от ношения каблуков. В конце дня, когда вы снимите обувь, сделайте себе массаж ног, чтобы снять затяжное напряжение или боль», — сказал он.

Также медик напомнил о важности увлажнения кожи стоп косметическими средствами, обратив особенное внимание на концы пальцев ног и пятки. При этом он заявил, что в любое время года необходимо покупать обувь, которая будет соответствовать размеру ноги. «Плохо сидящая на ноге обувь может вызвать волдыри и другие болезненные состояния, поэтому перед покупкой убедитесь, что она вам подходит», — заключил эксперт.

В мае блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции.