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15:18, 1 июня 2023Ценности

Врач раскрыл ошибки женщин при долгой ходьбе на каблуках

Ортопед Грегори Альварес: долгая ходьба на каблуках вызывает болезненные волдыри

Фото: Apostolos Vamvouras / Unsplash

Ортопед Грегори Альварес раскрыл ошибки женщин при долгой ходьбе в обуви на каблуках. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По наблюдениям врача, в настоящее время многие женщины пренебрегают комфортом и безопасностью, выбирая туфли на шпильке. В связи с этим он призвал выбирать обувь на толстой подошве и с мягкой стелькой, чтобы предотвратить скольжение пятки.

Помимо прочего, специалист предостерег от ходьбы на очень высоких каблуках, поскольку они создают сильную нагрузку на ступни и ноги. «Если вы все же хотите быть высокой, подумайте об обуви с платформой на передней части стопы. Это вызывает меньшую деформацию стопы», — пояснил Альварес. Вдобавок он отметил, что туфли на высоком каблуке не подходят для ежедневной носки летом, поскольку они провоцируют появление болезненных волдырей.

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Кроме того, собеседник издания посоветовал перед прогулкой делать растяжку. «Растяжка икр, лодыжек и ступней может помочь уменьшить дискомфорт от ношения каблуков. В конце дня, когда вы снимите обувь, сделайте себе массаж ног, чтобы снять затяжное напряжение или боль», — сказал он.

Также медик напомнил о важности увлажнения кожи стоп косметическими средствами, обратив особенное внимание на концы пальцев ног и пятки. При этом он заявил, что в любое время года необходимо покупать обувь, которая будет соответствовать размеру ноги. «Плохо сидящая на ноге обувь может вызвать волдыри и другие болезненные состояния, поэтому перед покупкой убедитесь, что она вам подходит», — заключил эксперт.

В мае блогерша с никнеймом @devinraimo показала простой способ избежать появления мозолей от обуви на каблуках. Инфлюэнсерша рассказала, что справиться с данной проблемой поможет твердый дезодорант густой пастообразной консистенции.

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    Мария Винар
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