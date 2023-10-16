Бородина высказалась об уехавшей из России ведущей «Последнего героя»

Ведущая Бородина заявила, что уехавшая из России Троянова сделала свой выбор

Телеведущая Ксения Бородина, ставшая новой ведущей шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3, высказалась о своей предшественнице, актрисе Яне Трояновой, уехавшей из России. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На реплику подписчика о том, что Троянова успешно справлялась с ролью ведущей этого шоу, Бородина ответила, что не спорит с этим. «Но она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать», — высказалась телеведущая.

12 октября стало известно, что Бородина сменила Троянову на посту ведущей «Последнего героя». Съемки проекта проходят в Таиланде.

«Последний герой» впервые вышел в 2001-м на ОРТ (с 2002 года — Первый канал). Позднее, в 2018 году, проект перезапустили на ТВ-3. Тогда его ведущей стала Троянова. Во время проекта две команды, находящиеся в трудных условиях, соревнуются между собой. От того, как участники проходят испытания, зависит, останутся ли они в проекте. Победителем шоу становится последний оставшийся в нем конкурсант.