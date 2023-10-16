Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:28, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Бородина высказалась об уехавшей из России ведущей «Последнего героя»

Ведущая Бородина заявила, что уехавшая из России Троянова сделала свой выбор
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина, ставшая новой ведущей шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3, высказалась о своей предшественнице, актрисе Яне Трояновой, уехавшей из России. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На реплику подписчика о том, что Троянова успешно справлялась с ролью ведущей этого шоу, Бородина ответила, что не спорит с этим. «Но она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать», — высказалась телеведущая.

12 октября стало известно, что Бородина сменила Троянову на посту ведущей «Последнего героя». Съемки проекта проходят в Таиланде.

«Последний герой» впервые вышел в 2001-м на ОРТ (с 2002 года — Первый канал). Позднее, в 2018 году, проект перезапустили на ТВ-3. Тогда его ведущей стала Троянова. Во время проекта две команды, находящиеся в трудных условиях, соревнуются между собой. От того, как участники проходят испытания, зависит, останутся ли они в проекте. Победителем шоу становится последний оставшийся в нем конкурсант.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Службы общей безопасности Израиля покаялся за допуск атаки ХАМАС

    Вышел новый трейлер мультфильма «Желание» от Disney

    Кинологи Росгвардии предотвратили теракт на территории ЛНР

    Дебош пассажира на борту рейса Москва — Владивосток попал на видео

    Бородина высказалась об уехавшей из России ведущей «Последнего героя»

    Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал Хо Ши Мина

    Снявший на видео изнасилование подростка педофил получил 9 лет колонии

    ООН назвала прежние удары Израиля по Газе военным преступлением

    Миф о бодрящем действии одного популярного напитка опровергли

    Стилистка назвала россиянкам самые модные пуховики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости