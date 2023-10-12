Бородина стала ведущей «Последнего героя»

Бородина стала ведущей шоу «Последний герой» на ТВ-3 вместо актрисы Трояновой

Телеведущая Ксения Бородина стала ведущей реалити-шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает StarHit.

Как пишет издание, в новом сезоне шоу будут соревноваться команды, состоящие из членов одной семьи: матерей, отцов и их детей. Каждая команда будет состоять из представителей разных поколений. Кроме того, среди участников шоу будут и звезды.

Бородина сменила на посту ведущей Яну Троянову, которая уехала из России. Съемки проекта, как сообщает издание, проходят в Таиланде.

11 октября телеведущая рассказала, что в Таиланде ее покусали песчаные мухи. Бородина опубликовала фото ноги, покрытой красными следами от укусов, и заявила, что они «адски чешутся».

Шоу «Последний герой» начало выходить в 2001 году на ОРТ (с 2002 года — Первый канал). В 2018 году шоу перезапустили на телеканале ТВ-3, ведущей стала Троянова. На проекте две команды, живущие в трудных условиях, соревнуются между собой. По результатам испытаний участники шоу выбывают из него. Победителем становится последний оставшийся конкурсант.

