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17:20, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Дома-2» пожаловалась на неприятное последствие отдыха в Таиланде

Телеведущая Бородина рассказала, что на пляже Таиланда ее покусали мухи

Кадр: @borodylia

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала о неприятном последствии отдыха в Таиланде. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бородиной, на пляжах Таиланда водятся песчаные мухи небольшого размера. «Меня эти мошки искусали всю, на теле живого места нет», — пожаловалась телеведущая.

Она опубликовала фото ноги, покрытой крупными красными следами от укусов, уточнив, что они «адски чешутся». Бородина добавила, что от последствий нападения насекомых спасается местным средством, а также использует препараты против аллергии.

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Ранее блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) заявила, что в столице Таиланда Бангкоке грязно на улицах. Она также отметила, что город напомнил ей «недостроенную Москву».

До этого российская туристка побывала в Таиланде в сезон дождей и заявила, что столкнулась с большим количеством мошек, «грызущих» людей. Она отметила, что, несмотря на безболезненность укусов, от их нападения все открытые участки тела покрываются мелкими красными прыщами.

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    Мария Большакова
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