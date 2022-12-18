Россиянка назвала «самые жирные» минусы отдыха в Таиланде в сезон дождей

Россиянка посетила Таиланд в сезон дождей и пожаловалась на грызущих людей мошек

Российская туристка посетила Таиланд в сезон дождей и описала отдых фразой «мошки загрызут вас раньше, чем успеете съесть завтрак». Своей историей девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, путевку в королевство она купила спонтанно, «поймав» практически перед самым Новым годом бюджетный тур за 103 тысячи рублей на семь ночей на двоих. «Самыми жирными» минусами трехзвездочного отеля Sea Breeze Jomtien Resort россиянка называла ленивый и неприветливый персонал. «При выезде пытались взять оплату за услуги, которыми мы не пользовались. Делают это с умом, уже есть отработанная схема: сообщают о долге, когда за вами уже приезжает трансфер, — пожаловалась девушка. — Сумма долга, как правило, небольшая, чтобы туристу было проще заплатить, чем разбираться и что-то доказывать. Будьте бдительны».

Также путешественница предупредила о большом количестве мошек, «грызущих» людей. «Завтракать на веранде ресторана в отеле просто невозможно, мошки загрызут вас раньше, чем вы успеете съесть свой завтрак. Кусают не очень больно, но нападают стаей и уже к вечеру все открытые участки тела покрываются мелкими красными прыщиками. Не чешутся, но побаливают примерно как ожог», — пожаловать читательница портала.

Среди плюсов отдыха россиянка выделила хорошую погоду — днем около 35 градусов тепла, комфортную температуру для купания и чистоту гостиницы. «Если вам нужен бюджетный и чистый отель с хорошим расположением и на первой линии — этот вариант лучший. Номера небольшие, но с удобной кроватью и новой сантехникой. Красивый ухоженный внутренний двор, бассейн», — заключила она.

Ранее российский путешественник и журналист Игорь Ротарь съездил в Северный Таиланд и рассказал, как русским и украинцам удается дружно жить в городе Пай. Ротарь отметил, что на улицах города редко встречаются русские и украинцы, но их точно можно найти в кафе Good Life Dacha.