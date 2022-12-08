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20:57, 8 декабря 2022Путешествия

Отдохнувший в Таиланде россиянин рассказал о дружной жизни русских и украинцев

Российский журналист Ротарь назвал живущих в городе Пай русских и украинцев аполитичными

Фото: Public Domain / Wikimedia

Российский путешественник и журналист Игорь Ротарь съездил в Северный Таиланд и рассказал, как русским и украинцам удается дружно жить в городе Пай. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».

Ротарь отметил, что на улицах города редко встречаются русские и украинцы, но их точно можно найти в кафе Good Life Dacha. По его словам, хозяин заведения эмигрировал из Харькова еще во времена СССР, завел в Таиланде семью и бизнес. В его кафе гости поют песни и пьют пиво, сидя под советским флагом.

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«Неудивительно, что это место очень любят русские и украинцы. Живут очень дружно. Дело в том, что и те и другие совершенно аполитичны, поэтому конфликтов не возникает», –– объяснил Ротарь.

В августе живущая в Германии россиянка проехала половину Европы на автобусе и назвала преувеличением слухи о враждебном отношении к русским. Отношение к россиянам путешественница назвала миролюбивым, отметив, что никаких конфликтов в дороге не было.

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Зарина Дзагоева
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