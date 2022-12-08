Отдохнувший в Таиланде россиянин рассказал о дружной жизни русских и украинцев

Российский журналист Ротарь назвал живущих в городе Пай русских и украинцев аполитичными

Российский путешественник и журналист Игорь Ротарь съездил в Северный Таиланд и рассказал, как русским и украинцам удается дружно жить в городе Пай. Подробности он сообщил в статье для «Ленты.ру».

Ротарь отметил, что на улицах города редко встречаются русские и украинцы, но их точно можно найти в кафе Good Life Dacha. По его словам, хозяин заведения эмигрировал из Харькова еще во времена СССР, завел в Таиланде семью и бизнес. В его кафе гости поют песни и пьют пиво, сидя под советским флагом.

«Неудивительно, что это место очень любят русские и украинцы. Живут очень дружно. Дело в том, что и те и другие совершенно аполитичны, поэтому конфликтов не возникает», –– объяснил Ротарь.

В августе живущая в Германии россиянка проехала половину Европы на автобусе и назвала преувеличением слухи о враждебном отношении к русским. Отношение к россиянам путешественница назвала миролюбивым, отметив, что никаких конфликтов в дороге не было.