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Девушка проехала пол-Европы на автобусе и рассказала об отношении к русским

Россиянка проехалась на автобусе по Европе и назвала отношение к русским миролюбивым

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Живущая в Германии россиянка проехала половину Европы на автобусе и назвала преувеличением слухи о враждебном отношении к русским. Об этом пишет портал TourDom.

Девушка отправилась на автобусе из Мюнхена в Москву через Минск, билет обошелся ей в 9,3 тысячи рублей. По ее словам, поначалу пассажиров было немного, однако очень много людей подсело в Берлине: среди них были русские, белорусы и украинцы.

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Отношение к россиянам путешественница назвала миролюбивым. «Никаких конфликтов в дороге не было, наоборот: все общались и помогали друг другу», — рассказала она и добавила, что при контакте с водителем и сотрудниками пограничной службы в Польше также не было проблем.

«Понимаете, в Германии сейчас очень сильная пропаганда. Если ты говоришь, что едешь в Россию, то на тебя смотрят как на сумасшедшего, который отправляется прямиком в ад. Люди думают, что это очень трудно и тебя будут везде гнобить. Но такого нет вообще», — подытожила россиянка.

Ранее в августе российская туристка съездила в Европу и получила нацарапанную на капоте оскорбительную надпись «убийцы». По словам путешественницы, инцидент произошел в Норвегии, на Лофотенских островах. Надпись появилась после того, как девушка оставила машину на необорудованной парковке.

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Мария Гейн
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