Россиянка съездила в Европу на машине и получила оскорбительную надпись на капот

Съездившая в Норвегию россиянка рассказала, что европейцы нацарапали на ее машине «убийцы»

Российская туристка Алена Славко съездила с семьей на машине в турне по Европе и получила нацарапанную на капоте оскорбительную надпись «убийцы». Об этом девушка рассказала редакции «Ленты.ру».

По словам путешественницы, инцидент произошел в Норвегии, на Лофотенских островах. Славко отправилась из Белоруссии в Латвию, оттуда в Швецию и Норвегию на своем автомобиле, этим же маршрутом семья путешествовала четыре года назад.

Посетив туристические достопримечательности, россияне приехали к одной из гор и оставили машину на необорудованной парковке. Рядом с транспортным средством стояли другие автомобили с европейскими номерами, преимущественно, норвежскими и шведскими.

«Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте — надпись», — пояснила туристка.

Как уточнила девушка на машине по-английски было нацарапано «убийцы» (murderers). По ее словам, перед поездкой друзья предупреждали ее, что россияне в Европе могут столкнуть с разными неприятными инцидентами.

«Они рассказывали, что на машины с российскими номерами порой могут вывалить мусор, наклеить флаги другой страны или нанести какие-то надписи», — рассказала Славко.

При этом путешественница подчеркнула, что не чувствовала кого-то недоброжелательного отношения со стороны европейцев во время поездки. Так, по ее словам, в Стокгольме в одном из магазинов масс-маркета продавец сказал, что у него много друзей из России и вообще «россияне — классные ребята».

Ранее 24 августа эксперт рассказала, что обычно россияне сталкиваются с проявлением русофобии в Европе, Америке и Канаде. При этом она отметила, что в последнее время ситуация изменилась и в целом к туристам из России относятся довольно дружелюбно.