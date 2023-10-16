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23:15, 16 октября 2023Мир

Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о принадлежности к ИГИЛ

Sudinfo: стрелявший в Брюсселе заявил о принадлежности к ИГ, записав видео

Фото: Johanna Geron / Reuters

Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация), сообщает издание Sudinfo.

Уточняется, что мужчина записал видео, на котором также заявил о готовности убивать и умереть.

Ранее стало известно о гибели двух человек в результате стрельбы в Брюсселе. Сообщалось, что жертвы были одеты в форму шведской сборной по футболу. Кроме того, несколько человек получили ранения.

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    Марина Совина
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