В Брюсселе мужчина расстрелял двух фанатов в форме сборной Швеции
Два человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы в Брюсселе
Два человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в Брюсселе. Об этом сообщает Sudinfo.
По информации издания, жертвы оказались фанатами сборной Швеции по футболу, они были одеты в форму команды.
Выяснилось, что убийца приехал на скутере и начал расстреливать людей из автомата. Прежде чем сбежать, он выкрикивал исламистские лозунги. После инцидента вокруг стадиона имени короля Бодуэна была усилена охрана.
Ранее глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар предупредил, что оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках террористов или преступных группировок.