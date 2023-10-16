В Брюсселе мужчина расстрелял двух фанатов в форме сборной Швеции

Два человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы в Брюсселе

Два человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в Брюсселе. Об этом сообщает Sudinfo.

По информации издания, жертвы оказались фанатами сборной Швеции по футболу, они были одеты в форму команды.

Выяснилось, что убийца приехал на скутере и начал расстреливать людей из автомата. Прежде чем сбежать, он выкрикивал исламистские лозунги. После инцидента вокруг стадиона имени короля Бодуэна была усилена охрана.

Ранее глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар предупредил, что оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках террористов или преступных группировок.