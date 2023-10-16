Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 16 октября 2023Мир

В Брюсселе мужчина расстрелял двух фанатов в форме сборной Швеции

Два человека погибли и несколько ранены в результате стрельбы в Брюсселе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Два человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в Брюсселе. Об этом сообщает Sudinfo.

По информации издания, жертвы оказались фанатами сборной Швеции по футболу, они были одеты в форму команды.

Выяснилось, что убийца приехал на скутере и начал расстреливать людей из автомата. Прежде чем сбежать, он выкрикивал исламистские лозунги. После инцидента вокруг стадиона имени короля Бодуэна была усилена охрана.

Ранее глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар предупредил, что оружие, которое Запад отправляет на Украину в качестве военной помощи, вполне может оказаться в руках террористов или преступных группировок.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России предлагают повысить минимальную цену на водку. Сколько будет стоить бутылка?

    В Белгородской области сбили украинские беспилотники

    Матч отборочного турнира чемпионата Европы прервали из-за стрельбы в Брюсселе

    Сирена в Тель-Авиве вынудила Блинкена и Нетаньяху укрыться в бункере

    Устроивший стрельбу в Брюсселе рассказал о принадлежности к ИГИЛ

    В Брюсселе мужчина расстрелял двух фанатов в форме сборной Швеции

    ХАМАС захотело обменять заложников на заключенных палестинцев

    ХАМАС сообщило о высокопоставленных израильских офицерах в палестинском плену

    Боевое крыло ХАМАС назвало количество заложников в секторе Газа

    В Румынии отвергли существование молдавского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости