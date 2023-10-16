Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:04, 16 октября 2023Среда обитания

Вдова известного российского актера лишилась многомиллионного наследства

Вдова актера Булдакова Людмила неожиданно лишилась многомиллионного наследства

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Вдова известного российского актера Алексея Булдакова Людмила неожиданно лишилась многомиллионного наследства артиста. Об этом рассказал друг семьи Эдуард Гладкий в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Гладкий рассказал, что в 2019 году Булдакова получила в наследство столичную квартиру, два дома, машину и землю. Один из коттеджей она практически сразу продала, а второй стала сдавать в аренду, чтобы жить на эти деньги и ни в чем не нуждаться. Однако спустя несколько лет Людмила обнаружила, что больше не владеет недвижимостью.

Это выяснилось, когда племянница Булдаковой не сумела оформить субсидию — оказалось, что ее тете уже ничего не принадлежит, и документы оформлены на другого человека. «В данный момент у Людмилы Андреевны вообще ничего нет. У нее нет квартиры, нет дома и нет земли», — рассказал Гладкий.

Актера Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Многомиллионное имущество было оформлено на него, позже оно перешло его жене Людмиле.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Умер легендарный композитор Геннадий Гладков. Это он написал песни для «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи»

    В России назвали условие готовности Киева к переговорам с Москвой

    Российский певец рассказал о покупке двух квартир в Дубае с разницей в месяц

    Бывший агент ЦРУ назвал три необходимых шага США для помощи Израилю

    Военнослужащий ВСУ получил срок за обстрел жилых домов из артиллерии

    Митя Фомин рассказал о своем идеале женщины

    Желание писать бывшим партнерам объяснили

    Врач предостерег россиян от долгого сидения в туалете

    Собчак пожаловалась на антисемитские комментарии

    Центробанк показал новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости