Вдова известного российского актера лишилась многомиллионного наследства

Вдова актера Булдакова Людмила неожиданно лишилась многомиллионного наследства

Вдова известного российского актера Алексея Булдакова Людмила неожиданно лишилась многомиллионного наследства артиста. Об этом рассказал друг семьи Эдуард Гладкий в шоу «Эксклюзив» на Первом канале.

Гладкий рассказал, что в 2019 году Булдакова получила в наследство столичную квартиру, два дома, машину и землю. Один из коттеджей она практически сразу продала, а второй стала сдавать в аренду, чтобы жить на эти деньги и ни в чем не нуждаться. Однако спустя несколько лет Людмила обнаружила, что больше не владеет недвижимостью.

Это выяснилось, когда племянница Булдаковой не сумела оформить субсидию — оказалось, что ее тете уже ничего не принадлежит, и документы оформлены на другого человека. «В данный момент у Людмилы Андреевны вообще ничего нет. У нее нет квартиры, нет дома и нет земли», — рассказал Гладкий.

Актера Алексея Булдакова не стало 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Многомиллионное имущество было оформлено на него, позже оно перешло его жене Людмиле.