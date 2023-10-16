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07:09, 16 октября 2023Россия

Путин высказался об основе мирных договоренностей между Россией и Украиной

Путин: план Китая по Украине мог бы лечь в основу мирных договоренностей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Китайский мирный план по Украине реалистичен и мог бы лечь в основу мирных договоренностей между Москвой и Киевом, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Центральному телевидению Китая.

Глава государства уточнил, что Москва высоко ценит предложения китайских друзей. «Я считаю, что они вполне реалистичны. Во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», — высказался он. Путин напомнил, что Киев издал декрет о запрете переговоров с РФ.

В марте Путин также говорил о том, что в основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный ранее Пекином. По его словам, многие из положений мирного плана созвучны российским подходам.

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    Марина Совина
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