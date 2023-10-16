Названа цена китайского конкурента Aurus

Китайского конкурента Aurus Senat оценили в $680 тысяч

Производитель премиум-автомобилей из КНР Hongqi начнет выпускать седан нового поколения L5. Цену конкурента Aurus называет издание CarsNewsChina.

Стоимость новинки от бренда, который выпускает машины для политической элиты Китая, оценивают в пять миллионов юаней, или 680 тысяч долларов. Новая модель больше Aurus Senat: ее длина равна 5980, ширина — 2090, а высота — 1710 миллиметров. Колесная база у седана составляет 3730 миллиметров. Седан оснащен круглыми фарами, выполненными в ретростиле, и 21-дюймовыми колесными дисками.

В L5 установлен четырехлитровый бензиновый мотор V8 мощностью 387 лошадиных сил. Благодаря ему автомобиль может развивать скорость до 220 километров в час.

Hongqi — единственный представитель премиум-сегмента машин в Китае. Ранее компания производила автомобили только для политической элиты страны, но с 2018 года ее продукцию поставляют в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а с 2021 года и в Европу. Именно на автомобиле Hongqi передвигался председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию.

В России автомобили бренда собирают на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» с марта 2023 года. Для российского рынка уже сертифицировали кроссовер HS5 с двухлитровым бензиновым турбомотором на 218 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, круиз-контролем, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией сидений. Также сертификацию прошел флагман бренда — седан H9 с двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, семиступенчатой коробкой передач и системой заднего привода.

