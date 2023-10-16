Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:17, 16 октября 2023Среда обитания

Пациенты российской больницы стали спать со светом из-за тараканов

В таганрогской больнице пациенты вынуждены терпеть тараканов и плесень

Фото: Viktor Gladkov / Shutterstock / Fotodom

Пациенты таганрогской больницы № 5 вынуждены терпеть антисанитарные условия. Тараканы ползают по людям ночью, поэтому свет в палатах горит круглые сутки, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на горожан.

В здании больницы, построенной в 1935 году, рваный линолеум и облупленные стены. Проходя там лечение, люди жалуются на запах канализации и очереди в туалет — унитаз на все оториноларингологическое отделение лишь один. В ванную комнату, покрытую плесенью, без бахил лучше не заходить. Пациентам приходится лежать в плохо отапливаемых палатах с разваливающейся мебелью и рваным постельным бельем.

Таганрожцы боятся попасть в эту больницу, рискуя приобрести в аварийном здании новые болезни. Местные жители потребовали у администрации провести капитальный ремонт в медучреждении. При этом персонал больницы вежлив и участлив, особо отметили пациенты.

Ранее в Перми жильцы дома отсудили у администрации десятки тысяч рублей за отсутствие в нем капитального ремонта. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Мэрия составила с жителями договор об изъятии жилья за 2,22 миллиона рублей, однако в сумме компенсации не был учтен непроведенный капремонт.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Клабукова
    Обсудить
    Последние новости

    В России представили новые купюры — 1000 и 5000 рублей. Как они выглядят и когда ими можно будет расплатиться?

    Посол Израиля подтвердил возобновление подачи воды в южную часть сектора Газа

    Синоптик спрогнозировал первый снег в Москве

    В Госдуме предложили разрешить осужденным по тяжкой статье работать педагогами

    США заявили о недопустимости поражения Украины по экономическим причинам

    Кремль официально анонсировал первый за долгое время зарубежный визит Путина

    Стало известно о завещании состояния дяди Ефремова семье погибшего Захарова

    Популярная юмористка рассказала о выступлении в мужской колонии

    Минобороны Украины отчиталось об увеличении числа женщин в ВСУ

    Забившего акулу молотком мужчину заставили пройти курс рыбалки вместо тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости