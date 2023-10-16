Пациенты российской больницы стали спать со светом из-за тараканов

В таганрогской больнице пациенты вынуждены терпеть тараканов и плесень

Пациенты таганрогской больницы № 5 вынуждены терпеть антисанитарные условия. Тараканы ползают по людям ночью, поэтому свет в палатах горит круглые сутки, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на горожан.

В здании больницы, построенной в 1935 году, рваный линолеум и облупленные стены. Проходя там лечение, люди жалуются на запах канализации и очереди в туалет — унитаз на все оториноларингологическое отделение лишь один. В ванную комнату, покрытую плесенью, без бахил лучше не заходить. Пациентам приходится лежать в плохо отапливаемых палатах с разваливающейся мебелью и рваным постельным бельем.

Таганрожцы боятся попасть в эту больницу, рискуя приобрести в аварийном здании новые болезни. Местные жители потребовали у администрации провести капитальный ремонт в медучреждении. При этом персонал больницы вежлив и участлив, особо отметили пациенты.

Ранее в Перми жильцы дома отсудили у администрации десятки тысяч рублей за отсутствие в нем капитального ремонта. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Мэрия составила с жителями договор об изъятии жилья за 2,22 миллиона рублей, однако в сумме компенсации не был учтен непроведенный капремонт.