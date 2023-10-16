Военный аналитик оценил действия российских военных на запорожском направлении

Дандыкин: ВС РФ изматывают ВСУ активной обороной на запорожском направлении

Военный аналитик Василий Дандыкин в комментарии «Известиям» оценил действия российских военных на запорожском направлении. По его словам, они изматывают Вооруженные силы Украины (ВСУ) активной обороной.

«Наши бойцы сейчас ищут слабые места вооруженных формирований Украины, куда можно будет нанести удар. Это происходит по всей линии боевого соприкосновения», — пояснил эксперт.

Дандыкин добавил, что ВСУ вынуждены перебрасывать меньшие резервы, в том числе к Купянску и Авдеевке. Российские военные возвращают под свой контроль то, что оказалось в серой зоне.

Эксперт также отметил, что в последнее время возросли потери украинских военных, в месяц они теряют четыре-пять бригад.

Ранее секретарь Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что Украина не сможет реализовать все военные цели и выйти к Азовскому морю до конца года. По словам депутата, у Киева не хватает ресурсов для достижения целей, поставленных перед контрнаступлением.