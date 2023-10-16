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11:57, 16 октября 2023Силовые структуры

Начато расследование аварии с ехавшим в Китай автобусом с российскими туристами

СКР возбудил дело по факту ДТП с автобусом, ехавшим из Приморья в Китай
Начало событий в новости Автобус с российскими туристами перевернулся в Приморском крае

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, который вез российских туристов из Приморья в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

Расследование ведется по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. Следователи приступили к осмотру места аварии и допросу свидетелей. По делу будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая.

Также на месте ДТП работают полицейские, сотрудники МЧС и врачи скорой помощи, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД России. Туристический автобус упал в кювет на 73-м километре автодороги Раздольное — Хасан рядом с поселком Барабаш. В нем находились 50 россиян, из них 20 пассажиров госпитализированы, двое не выжили.

По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет.

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    Любовь Ширижик
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