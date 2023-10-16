Автобус с российскими туристами перевернулся в Приморском крае

Mash: автобус с российскими туристами перевернулся в Хасанском районе

Автобус с российскими туристами перевернулся в Хасанском районе (Приморский край). Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Источник уточняет, что транспортное средство направлялось из Уссурийска в Китай. Инцидент произошел в семи километрах от села Барабаш. Известно, что в автобусе находились 48 человек. По предварительным данным, двух пассажиров спасти не удалось.

Издание также отмечает, что водитель потерял управление и вылетел в кювет. На месте ДТП работают спецслужбы, медики и очевидцы помогают пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в автобусе, упавшем с эстакады в пригороде Венеции, находилась группа украинских туристов из пяти человек. Транспортное средство пробило дорожное заграждение, упало с высоты 30 метров и загорелось.