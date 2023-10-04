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13:31, 4 октября 2023Путешествия

В упавшем с эстакады в Италии автобусе находились украинские туристы

CDS: в упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе были украинские туристы

Фото: Vigili Del Fuoco / Globallookpress.com

В автобусе, упавшем с эстакады в пригороде Венеции, находилась группа украинских туристов из пяти человек. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera (CDS).

Уточнялось, что транспортное средство пробило дорожное заграждение, упало с высоты 30 метров и загорелось. Прибывший на место происшествия мэр города заявил, что пассажирами автобуса были туристы, следовавшие в местный кемпинг.

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Согласно одной из версий, причиной ДПТ могло стать внезапное недомогание водителя. На это указывает тот факт, что на асфальте не нашли следов торможения. По данным издания, вторая версия связана с возможным возгоранием автобуса, которое могло привести к его сходу с эстакады.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 18 человек, еще 21 пассажира спасти не удалось. Расследованием случившегося уже занялась местная прокуратура.

Ранее в октябре британский турист попал в аварию на Ибице и лишился скальпа. 30-летний мужчина прилетел на европейский курорт 8 сентября и взял в прокате автомобиль марки Audi. Всего через несколько часов машина, в которой находился британец, столкнулась с другим транспортным средством и трижды перевернулась.

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    Фариза Бацазова
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