В упавшем с эстакады в Италии автобусе находились украинские туристы

CDS: в упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе были украинские туристы

В автобусе, упавшем с эстакады в пригороде Венеции, находилась группа украинских туристов из пяти человек. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera (CDS).

Уточнялось, что транспортное средство пробило дорожное заграждение, упало с высоты 30 метров и загорелось. Прибывший на место происшествия мэр города заявил, что пассажирами автобуса были туристы, следовавшие в местный кемпинг.

Согласно одной из версий, причиной ДПТ могло стать внезапное недомогание водителя. На это указывает тот факт, что на асфальте не нашли следов торможения. По данным издания, вторая версия связана с возможным возгоранием автобуса, которое могло привести к его сходу с эстакады.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 18 человек, еще 21 пассажира спасти не удалось. Расследованием случившегося уже занялась местная прокуратура.

Ранее в октябре британский турист попал в аварию на Ибице и лишился скальпа. 30-летний мужчина прилетел на европейский курорт 8 сентября и взял в прокате автомобиль марки Audi. Всего через несколько часов машина, в которой находился британец, столкнулась с другим транспортным средством и трижды перевернулась.