Турист попал в аварию на европейском курорте и лишился скальпа

Liverpool Echo: британец попал в автомобильную аварию на Ибице и лишился скальпа

Британский турист попал в аварию на Ибице и лишился скальпа. Его историей поделилось издание Liverpool Echo.

30-летний Винсент Броди прилетел на европейский курорт 8 сентября и взял в прокате автомобиль марки Audi. Всего через несколько часов машина, в которой находился британец, столкнулась с другим транспортным средством и трижды перевернулась.

Хотя другие участники ДТП получили лишь незначительные повреждения, у Броди, который сидел на переднем пассажирском сиденье, оказалась серьезно ранена рука, разорвана артерия на бедре, а также срезана кожа головы.

Путешественника срочно доставили в больницу. Ему провели три операции по восстановлению скальпа с использованием кожных трансплантатов. Позже британца доставили на родину, где он ждет пластической операции.

Мать пострадавшего, Сара, рассказала журналистам, что ни одна из подушек безопасности в Audi не раскрылась при столкновении. Женщина попыталась связаться с сервисом аренды авто, но там заявили, что участвуют в расследовании ДТП и не могут раскрыть обстоятельства произошедшего.

Британка добавила, что ей пришлось занимать деньги для поездки на Ибицу к сыну и обратно, а сам Броди теперь не может работать и оплачивать жилье. «Это не просто глупый несчастный случай с несколькими швами — это меняет жизнь», — отметила женщина.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Он ехал на мотоцикле и врезался в автомобиль, угодив прямо в лобовое стекло.