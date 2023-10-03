Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:17, 3 октября 2023Путешествия

Турист попал в аварию на европейском курорте и лишился скальпа

Liverpool Echo: британец попал в автомобильную аварию на Ибице и лишился скальпа

Фото: Jon Nazca / Reuters

Британский турист попал в аварию на Ибице и лишился скальпа. Его историей поделилось издание Liverpool Echo.

30-летний Винсент Броди прилетел на европейский курорт 8 сентября и взял в прокате автомобиль марки Audi. Всего через несколько часов машина, в которой находился британец, столкнулась с другим транспортным средством и трижды перевернулась.

Хотя другие участники ДТП получили лишь незначительные повреждения, у Броди, который сидел на переднем пассажирском сиденье, оказалась серьезно ранена рука, разорвана артерия на бедре, а также срезана кожа головы.

Материалы по теме:
Деньги из воздуха В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Деньги из воздухаВ Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
2 ноября 2019
Где отдохнуть на море в октябре 2023 года? Лучшие места для пляжного отдыха в России и за границей
Где отдохнуть на море в октябре 2023 года?Лучшие места для пляжного отдыха в России и за границей
27 сентября 2023

Путешественника срочно доставили в больницу. Ему провели три операции по восстановлению скальпа с использованием кожных трансплантатов. Позже британца доставили на родину, где он ждет пластической операции.

Мать пострадавшего, Сара, рассказала журналистам, что ни одна из подушек безопасности в Audi не раскрылась при столкновении. Женщина попыталась связаться с сервисом аренды авто, но там заявили, что участвуют в расследовании ДТП и не могут раскрыть обстоятельства произошедшего.

Британка добавила, что ей пришлось занимать деньги для поездки на Ибицу к сыну и обратно, а сам Броди теперь не может работать и оплачивать жилье. «Это не просто глупый несчастный случай с несколькими швами — это меняет жизнь», — отметила женщина.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Он ехал на мотоцикле и врезался в автомобиль, угодив прямо в лобовое стекло.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о планах заблокировать все VPN-сервисы в России

    Браконьеры оборудовали схрон с оружием в российском заповеднике

    Здание посольства Украины в Москве захотели отобрать в пользу патриотов

    Ребенок взял смартфон родителей и заказал себе игрушки на 250 тысяч рублей

    Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за детей

    Черный чай снизил риск развития диабета

    Поезд насмерть сбил человека в Новой Москве

    Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона

    Украинский беспилотник сбили над российским регионом

    Байден призвал республиканцев утвердить помощь Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости