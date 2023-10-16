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13:51, 16 октября 2023Бывший СССР

Депутат Рады назвал постоянный список контактов Зеленского

Депутат Верховной Рады Гончаренко: список контактов Зеленского ограничен
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не общается напрямую со многими представителями украинской власти, и его список контактов ограничен. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, Зеленский активно общается с главой своего офиса Андреем Ермаком, главой фракции партии «Слуга народа» Давидом Арахамией, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также среди близких к президенту политиков депутат назвал секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главу Нацбанка Украины Андрея Пышного.

Гончаренко подчеркнул, что Зеленский не контактирует с премьер-министром республики Денисом Шмыгалем. При этом, по его словам, большинство контактов в Киеве проходят через главу офиса президента Ермака, потому что общение напрямую может приводить к «большим проблемам».

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал призыв румынского сенатора Дианы Шошоакэ не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии. «Он, конечно, всех достал», — сказал министр.

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    Алевтина Запольская
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