Депутат Рады назвал постоянный список контактов Зеленского

Депутат Верховной Рады Гончаренко: список контактов Зеленского ограничен

Президент Украины Владимир Зеленский не общается напрямую со многими представителями украинской власти, и его список контактов ограничен. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, Зеленский активно общается с главой своего офиса Андреем Ермаком, главой фракции партии «Слуга народа» Давидом Арахамией, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также среди близких к президенту политиков депутат назвал секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главу Нацбанка Украины Андрея Пышного.

Гончаренко подчеркнул, что Зеленский не контактирует с премьер-министром республики Денисом Шмыгалем. При этом, по его словам, большинство контактов в Киеве проходят через главу офиса президента Ермака, потому что общение напрямую может приводить к «большим проблемам».

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прокомментировал призыв румынского сенатора Дианы Шошоакэ не допустить выступления Зеленского в парламенте Румынии. «Он, конечно, всех достал», — сказал министр.

