Экс-премьер Азаров отметил снижение уровня доверия украинцев к Зеленскому

Экс-премьер Украины Азаров: украинцы стали меньше доверять Зеленскому

Украинцы стали меньше доверять президенту Владимиру Зеленскому в вопросе поддержки ветеранов. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер-министр республики Николай Азаров со ссылкой на данные украинской социологической группы «Рейтинг».

Он привел данные группы о том, что в августе 2022 года 69 процентов украинцев считали, что государство успешно выполняет свои обязательства перед ветеранами. Но уже в январе 2023 года их количество уменьшилось до 53 процентов, а в сентябре — до 33 процентов.

Азаров отметил, что за год уровень доверия упал вдвое. «Украинцы начинают что-то понимать», — добавил он.

Ранее он заявил, что за год с Украины уехали около 20 тысяч белобилетчиков — граждан, не подлежащих призыву на воинскую службу.