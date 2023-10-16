Экс-премьер Украины назвал количество уехавших за месяц граждан с белым билетом

Экс-премьер Украины Азаров: за месяц из страны уехали 20 тысяч белобилетчиков

За месяц с Украины уехали около 20 тысяч граждан призывного возраста, имеющих белый билет. Уточнятся, что признанные непригодными к службе мужчины массово покидают страну. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, после объявления мобилизации и начала массового отъезда власти запретили выезд за рубеж мужчин призывного возраста, не подлежащих призыву. Даже в случае наличия всех нужных документов, пограничники все равно не выпускают мужчину, а отправляют его на повторную медкомиссию.

Он отметил, что это нарушает пункт 2 «Правил пересечения государственной границы гражданами Украины», которые разрешают пересекать границу лицам с инвалидностью в случае введения военного положения.

Ранее генпрокуратура Украины начала расследование после появления видео избиения двух призывников в тернопольском военкомате. Силовики устанавливают обстоятельства случившегося.