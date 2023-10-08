На Украине начали расследование после избиения призывников в военкомате

Генпрокуратура Украины проверяет видео с избиением двух призывников в военкомате

После появления в сети видео с избиением двух лежащих призывников сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог российских военкоматов) в украинском Тернополе начато уголовное производство. О старте досудебного расследования сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

«Предварительная правовая квалификация — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 УК Украины)», — уточнили в пресс-службе генпрокуратуры.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Досудебное расследование ведут следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове.

Ранее украинские военкомы незаконно вломились в частный дом призывника, стремясь выполнить план по мобилизации. На неоднократные просьбы предъявить документы, подтверждающие их личность и должность, мужчины в военной форме ответили категорическим отказом.