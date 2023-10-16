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13:20, 16 октября 2023Ценности

В сети восхитились внешностью блогерши после удаления филлеров

Кадр: @evitaparele

Блогерша Эвита Пареле показала внешность после удаления филлеров и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка продемонстрировала свои фото с увеличенными губами, в которые несколько раз вводила указанный наполнитель. При этом у нее были мешки под глазами, а лицо выглядело отекшим. «Пристрастилась к филлерам до такой степени, что возненавидела свое отражение в зеркале», — заявила автор видео.

Затем она запечатлела себя после удаления филлеров. Так, ее лицо стало более худым, а его черты — более тонкими.

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Зрители оценили преображение Пареле в комментариях. «Без филлеров гораздо лучше», «Естественная внешность всегда прекраснее», «Без филлеров ты выглядишь моложе и красивее», «Очень помолодела», «Юная и привлекательная», — заявили юзеры.

В июне блогерша Лиза (фамилия неизвестна) с никнеймом @lizaswrlddd показала внешность без филлеров и наращенных ресниц и восхитила пользователей сети.

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    Алина Гостева
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