В сети восхитились внешностью блогерши после удаления филлеров

Блогерша Эвита Пареле показала внешность после удаления филлеров и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка продемонстрировала свои фото с увеличенными губами, в которые несколько раз вводила указанный наполнитель. При этом у нее были мешки под глазами, а лицо выглядело отекшим. «Пристрастилась к филлерам до такой степени, что возненавидела свое отражение в зеркале», — заявила автор видео.

Затем она запечатлела себя после удаления филлеров. Так, ее лицо стало более худым, а его черты — более тонкими.

Зрители оценили преображение Пареле в комментариях. «Без филлеров гораздо лучше», «Естественная внешность всегда прекраснее», «Без филлеров ты выглядишь моложе и красивее», «Очень помолодела», «Юная и привлекательная», — заявили юзеры.

В июне блогерша Лиза (фамилия неизвестна) с никнеймом @lizaswrlddd показала внешность без филлеров и наращенных ресниц и восхитила пользователей сети.