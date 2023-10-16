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05:27, 16 октября 2023Россия

Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Минобороны РФ: ВС РФ отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили пять атак Вооруженных сил (ВСУ) под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости.

Астафьев уточнил, что российские военные отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки. Кроме того, они противостояли наступлению 112-й бригады территориальной обороны подразделения 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки

Также подразделения 1-го армейского корпуса отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

Ранее Астафьев заявил, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском. Он подчеркнул, что ВСУ понесли большие потери техники и живой силы в этом районе.

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    Марина Совина
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