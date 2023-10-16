Фотографии возлюбленного Клавы Коки заметили на Wildberries

Фотографии возлюбленного российской певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) Александра Поверина заметили на сайте маркетплейса Wildberries.

Манекенщик снялся для турецкого бренда одежды Cassa Marina, продемонстрировав на себе рубашки марки из осенне-зимней коллекции 2024 года. Мужчина позировал в данных изделиях различных оттенков с уложенными назад волосами. Кроме того, на некоторых кадрах он держал в руках солнцезащитные очки. Стоимость предметов гардероба, согласно описанию, в среднем составила 2000 рублей с учетом скидки.

Известно, что Поверин познакомился с исполнительницей на шоу «Сердце Клавы», в рамках которого участники пытались завоевать сердце звезды.

В феврале на Wildberries также заметили фотографии возлюбленной российского рэпера Тимати Валентины Ивановой. Девушка стала героиней рекламной съемки бренда спортивной одежды RELY.