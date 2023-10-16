Франция заявила о возможности избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

МИД Франции: новый виток эскалации на Ближнем Востоке удастся избежать

Очередного витка эскалации на Ближнем Востоке можно избежать, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Ее слова приводит ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства выразила уверенность, что обострение ситуации в регионе удастся избежать «благодаря совместным и решительным действиям».

Ранее стало известно о намерении Евросоюза (ЕС) созвать экстренное совещание стран-членов из-за эскалации палестино-израильского конфликта. По мнению Европейского совета Шарля Мишеля, кризис на Ближнем востоке может подпитывать экстремизм по всей Европе.