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21:57, 16 октября 2023Мир

Франция заявила о возможности избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

МИД Франции: новый виток эскалации на Ближнем Востоке удастся избежать

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Очередного витка эскалации на Ближнем Востоке можно избежать, считает министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Ее слова приводит ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства выразила уверенность, что обострение ситуации в регионе удастся избежать «благодаря совместным и решительным действиям».

Ранее стало известно о намерении Евросоюза (ЕС) созвать экстренное совещание стран-членов из-за эскалации палестино-израильского конфликта. По мнению Европейского совета Шарля Мишеля, кризис на Ближнем востоке может подпитывать экстремизм по всей Европе.

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    Марина Совина
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