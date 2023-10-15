Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 15 октября 2023Мир

Евросоюз созовет экстренное совещание по ситуации в Израиле и Палестине

ЕС созовет совещание стран-членов из-за ухудшения ситуации в Израиле и Палестине

Фото: Amir Cohen / Reuters

Евросоюз намерен созвать экстренное совещание стран-членов из-за ухудшения ситуации в Израиле и Палестине. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что такие планы связаны с опасениями ЕС, что Еврокомиссия перегибает палку, принимая решения по политике в отношении Израиля без предварительного выяснения мнения стран-членов союза.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, данный конфликт может «подпитывать» экстремизм по всей Европе. Кроме того, он обеспокоен способностью соседних стран принимать беженцев.

«Существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже имеется значительное количество беженцев. Если не принять осторожных мер, существует риск новых миграционных волн в Европу», — высказался Мишель.

Ранее в России отреагировали на удары Израиля по территории Сирии. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что боевые действия по упомянутой территории могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина получила системы ПВО от других стран в аренду

    57-летние звезды фильма «Приключения Электроника» признались в жизни с матерью

    Россиян предупредили об опасном хрусте шеи

    Россиянка побывала в Германии и рассказала о стыдных привычках местных мужчин

    Российские военные отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

    Рублев проиграл польскому теннисисту в финале турнира ATP

    Российский военный объяснил смену тактики ВСУ

    Костя Цзю оценил победу старшего сына в поединке с американцем

    Российские военные отразили атаку егерской бригады ВСУ в Вербовом

    Кадыров назвал избившего Журавеля сына героем всех мусульман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости