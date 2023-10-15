Евросоюз созовет экстренное совещание по ситуации в Израиле и Палестине

ЕС созовет совещание стран-членов из-за ухудшения ситуации в Израиле и Палестине

Евросоюз намерен созвать экстренное совещание стран-членов из-за ухудшения ситуации в Израиле и Палестине. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что такие планы связаны с опасениями ЕС, что Еврокомиссия перегибает палку, принимая решения по политике в отношении Израиля без предварительного выяснения мнения стран-членов союза.

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, данный конфликт может «подпитывать» экстремизм по всей Европе. Кроме того, он обеспокоен способностью соседних стран принимать беженцев.

«Существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны, на территории которых уже имеется значительное количество беженцев. Если не принять осторожных мер, существует риск новых миграционных волн в Европу», — высказался Мишель.

Ранее в России отреагировали на удары Израиля по территории Сирии. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что боевые действия по упомянутой территории могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.