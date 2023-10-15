В России отреагировали на удары Израиля по территории Сирии

Депутат Новиков: действия Израиля могут привести к дальнейшей эскалации

Удары Израиля по территории Сирии могут привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Когда израильские военные, наверняка при участии политического руководства страны, принимают в текущей ситуации решение об ударах по сирийской территории, то совершенно очевидно, что у всех наблюдателей могут возникнуть вопросы. Ведь если задача состоит в том, чтобы гарантировать прекращение палестино-израильского конфликта, втягивать в зону конфликта другие силы и страны вряд ли рационально», — заявил депутат.

По мнению Новикова, определенная часть арабского мира воспримет удары Израиля по территории Сирии как агрессию против независимого государство.

«И то, против чего сегодня официально Израиль активно выступает — речь идет о борьбе с терроризмом, наоборот, может получить дополнительный стимул. Представляется несколько странным, что данный фактор не берется во внимание», — заключил он.

В ночь на 15 октября Минобороны Сирии заявило, что международный аэропорт Алеппо выведен из строя после ракетных ударов со стороны Израиля.

Сообщения об израильских ударах по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии прозвучали также 12 октября — за день до того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить страну с официальным визитом. Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отметил, что приостановка работы аэропортов негативно отразится на работе гуманитарной авиаслужбы ООН.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что «Исламское движения сопротивления» (ХАМАС) из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.