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01:46, 15 октября 2023Мир

Удары Израиля вывели из строя международный аэропорт в Сирии

МО Сирии: ракетные удары Израиля вывели из строя международный аэропорт Алеппо

Международный аэропорт Алеппо выведен из строя после ракетных ударов со стороны Израиля. Об этом заявили в Минобороны (МО) Сирии, передает РИА Новости.

«Около 23:35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — сказано в сообщении.

Ранее о нанесении ударов по территории Сирии заявили в Армии обороны Израиля.

Сообщения об израильских ударах по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии прозвучали также 12 октября — за день до того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить страну с официальным визитом.

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    Александра Синицына
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