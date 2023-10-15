Удары Израиля вывели из строя международный аэропорт в Сирии

МО Сирии: ракетные удары Израиля вывели из строя международный аэропорт Алеппо

Международный аэропорт Алеппо выведен из строя после ракетных ударов со стороны Израиля. Об этом заявили в Минобороны (МО) Сирии, передает РИА Новости.

«Около 23:35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — сказано в сообщении.

Ранее о нанесении ударов по территории Сирии заявили в Армии обороны Израиля.

Сообщения об израильских ударах по международным аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии прозвучали также 12 октября — за день до того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан должен был посетить страну с официальным визитом.