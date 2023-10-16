arXiv: галактика Андромеды пережила слияние двух богатых газом галактик

Международная группа астрофизиков выяснила, что формирование галактики Андромеды происходило более драматичным способом, чем Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в препринте статьи в репозитории arXiv.

Ученые определили детали истории галактики Андромеды, используя методы галактической археологии, в частности, исследуя химический состав звезд и наличие планетарных туманностей — облаков газа и пыли, образующихся из отброшенных внешних слоев звезд на стадии красного гиганта.

Оказалось, что после первоначальной интенсивной вспышки звездообразования от 2 до 4,5 миллиарда лет назад, которое привело к появлению самой галактики, началось образование вторичной популяции звезд, что было вызвано слиянием двух богатых газом галактик. Это подтверждает предположение, что галактика Андромеды пережила слияние двух галактик.

Теоретическая модель предсказывает существование двух компонентов галактики со звездами с различным химическим составом. Один содержит в десять раз больше кислорода, чем железа, а второй содержит одинаковое количество кислорода и железа. Результаты моделирования были подтверждены спектроскопическими наблюдениями планетарных туманностей и звезд на стадии красных гигантов, проведенными космическим телескопом имени Джеймса Уэбба.