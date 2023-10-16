Галстук Виктора Цоя появился в продаже за 2,5 миллиона рублей

Галстук лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя продадут за 2,5 миллиона рублей

Галстук лидера группы «Кино», советского рок-музыканта, художника и актера Виктора Цоя появился в продаже за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН-ТВ в своем Telegram-канале.

По словам коллекционера Ильи Слуцкина, артист приобрел данный аксессуар за два года до того, как попал в автокатастрофу. Предположительно, после покупки он подарил его кому-то из друзей или знакомых. Так, на фото упаковки видны надпись «На память» и автограф исполнителя.

Отмечается, что впоследствии галстук оказался у фаната Цоя, у которого хранился последние годы. Затем изделие попало в коллекцию галереи Stargift в Москве.

В сентябре фетровую черную шляпу американского певца Майкла Джексона продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp Ges за 77,6 тысячи евро (почти за 8 миллионов рублей). Речь идет о предмете гардероба, в котором артист впервые исполнил культовую «лунную походку». После исполнения песни Billie Jean Джексон бросил шляпу в дальний конец сцены и исполнил свой легендарный трюк.