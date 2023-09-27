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13:19, 27 сентября 2023Ценности

Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе почти за восемь миллионов рублей

Черную шляпу певца Майкла Джексона продали почти за восемь миллионов рублей

Фото: Phil Walter / Getty Images

Фетровую черную шляпу американского певца Майкла Джексона продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp Ges за миллионы рублей. Об этом сообщает издание Vanguard.

Речь идет о предмете гардероба, в котором артист впервые исполнил «лунную походку». После исполнения песни Billie Jean Джексон бросил шляпу в дальний конец сцены и исполнил свой легендарный трюк.

Отмечается, что аукционный дом Hotel Drouot предварительно оценил стоимость аксессуара в сумму от 60 тысяч до 100 тысяч евро (от 6 миллионов до 10 миллионов рублей). Однако в день торгов она ушла с молотка за 77,6 тысячи евро (почти за 8 миллионов рублей).

В феврале простоявший 40 лет в пустыне Нью-Мексико самолет американского певца и актера Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей. Транспортное средство Lockheed 1329 Jetstar, выпущенное в 1962 году, было выставлено на торги в честь 88-й годовщины со дня рождения исполнителя. Известно, что на аукционе также присутствовала бывшая жена музыканта — 77-летняя Присцилла Пресли.

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    Мария Винар
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