Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе почти за восемь миллионов рублей

Черную шляпу певца Майкла Джексона продали почти за восемь миллионов рублей

Фетровую черную шляпу американского певца Майкла Джексона продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp Ges за миллионы рублей. Об этом сообщает издание Vanguard.

Речь идет о предмете гардероба, в котором артист впервые исполнил «лунную походку». После исполнения песни Billie Jean Джексон бросил шляпу в дальний конец сцены и исполнил свой легендарный трюк.

Отмечается, что аукционный дом Hotel Drouot предварительно оценил стоимость аксессуара в сумму от 60 тысяч до 100 тысяч евро (от 6 миллионов до 10 миллионов рублей). Однако в день торгов она ушла с молотка за 77,6 тысячи евро (почти за 8 миллионов рублей).

В феврале простоявший 40 лет в пустыне Нью-Мексико самолет американского певца и актера Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей. Транспортное средство Lockheed 1329 Jetstar, выпущенное в 1962 году, было выставлено на торги в честь 88-й годовщины со дня рождения исполнителя. Известно, что на аукционе также присутствовала бывшая жена музыканта — 77-летняя Присцилла Пресли.

